أخبار مصر.. اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اتفاق الحكومة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية، عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل، وحالة الطقس خلال أسبوع





توجيهات رئاسية بتطوير وتوطين صناعة مستلزمات أعمال مشروعات التشييد والبناءوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال مشروعات التشييد والبناء، لاسيما المعدات والآلات، وذلك فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى رقعة الجمهورية، الأمر الذى يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليًا.





رئيس الوزراء يلتقى سفير قطر بالقاهرة ويرحب بعقد منتدى أعمال مصري- قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.. مدبولي: توجيهات من الرئيس بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصرالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.





مدبولى: الرئيس السيسي وجه بتطوير صناعة السيارات وتوطينها وتعميق المكون المحلى بهاترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





التعليم: الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع ومن 60 درجةيتساءل كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن مصير مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بعد انتشار شائعات خروجها من مجموع الثانوية العامة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع كما هى دون تغيير ولا صحة لاعتبارها مادة لا تضاف إلى مجموع الطالب فى الثانوية العامة، متابعة: مجموع الثانوية العامة كما هو 410 درجات.





رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى من 23-25أكتوبر.. والأسبوع المقبل الإعلان عن أجندة المؤتمر.. إطلاق موقع إلكتروني لتلقي المقترحات.. مدبولي: نتابع عن تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا ونعمل على توفير احتياجات المواطنيناستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بما يؤكد إهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي ساهمت في توفير فرص العمل المباشرة.





6 قرارات للحكومة.. اتفاق مبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية / أبو قير.. واعتبار الجامعات الأهلية الجديدة مشروعات قومية.. وقبول منحة من استرازينيكا لإقامة مستشفى ميدانى بنطاق cop27وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، ومنها إنه فى إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة استرازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها فى إقامة المستشفى الميدانى المصغر فى نطاق المؤتمر، وذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتى تقدمت بأفضل العروض فنيًا وماليًا، لتنفيذ المستشفى الميدانى قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها فى تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.





عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدةأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 485 لسنة 2022، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2022.





المترو: غلق محطة جمال عبدالناصر الجمعة المقبل تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادليةأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول الجمعة المقبل، الموافق 30 سبتمبر 2022 على مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل، وذلك للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة.





الحكومة تنفى إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهوريةكشف للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه





القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالىنفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طراز جوويند (الفاتح) مع الفرقاطة الفرنسية (ACONIT) عقب انتهاء زيارتها الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.





ننشر كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط "سكن كل المصريين"ينشر الخليج 365 كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط ضمن مشروع سكن كل المصريين 3 والجارى طرحها فى نحو 25 محافظة ومدينة جديدة.





الهجرة: توفير عربة إسعاف لاستقبال شاب مصري مصاب بالتيفود قادم من موزمبيقأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وصول الشاب المصري "أحمد حسين عبد الفتاح"، والذي كان يعمل في دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، صباح اليوم الأربعاء على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيروبي إلى مطار القاهرة الدولي، وهو في حالة مستقرة الآن، وكان قد نُقل في وقت سابق منذ ٤ أيام إلى المستشفى المصري القبطي في كينيا لاستكمال علاجه قبيل عودته إلى أرض الوطن.





الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر للأسبوع المقبل والمحسوسة بالقاهرة تسجل 38 درجةكشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن استمرار تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .