شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح عطل محطة مياه لعودة الخدمة لـ6 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح عطل محطة مياه الجيزة، الذى تسبب في انقطاع المياه عن 6 مناطق بالمحافظة.

ودعا محافظ الجيزة، إلى إعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية بعد انتهاء الإصلاح إلى المناطق التي تأثرت بانقطاع المياه، نتيجة العطل الكهربائي المفاجئ بمحطة مياه الجيزة، والقيام بأعمال الإصلاح، والتي شملت مناطق الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد أعلنت انقطاع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل، بسبب عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة المياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها.

وأكدت شركة المياه على استمرار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.