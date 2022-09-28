شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح إرشادات يجب اتباعها عند التعرض للعقر من الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها حال الجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار.

وتضمنت الإرشادات بحسب وزارة الصحة والسكان..

- غسيل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة

- التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية

- تلقى التطعيمات بجرعاتة المختلفة

- التحفظ على الحيوان وإيداعه فى الحجر الصحى

وكانت احتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، باليوم العالمى لداء الكلب "السعار"، والذى يقام سنوياً يوم 28 سبتمبر، وذلك في إطار استراتيجية القضاء على المرض بحلول عام 2030، ضمن سياسات الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزارات والمنظمات المعنية، وذلك في إطار حرص الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



