شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطة مترو جمال عبد الناصر الجمعة تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق عن غلق محطة مترو جمال عبد الناصر تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية، وقال إن الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول الجمعة المقبل 30 سبتمبر 2022 سيكون على مدار اليوم.



محطة مترو جمال عبد الناصر

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز أسباب إغلاق المحطة وموعد تشغيلها مرة أخرى

الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول الجمعة المقبل 30 سبتمبر 2022 على مدار اليوم بالكامل

- بسبب الانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة

- يعمل الخط الأول بشكل طبيعى فى ذلك اليوم بكامل محطاته من حلوان حتى المرج الجديدة ماعدا الوقوف بمحطة جمال عبد الناصر فقط

لتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات:

- خدمة الخط الساخن 16048

- الرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048

- الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع فيس بوك

- الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg