شابو وحشيش.. حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول اتهام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة.

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة، كما قررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة؛ مفادها قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، 110 أقراص مؤثر، مبلغ مالي، هاتف محمول، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس، أدوات لتعبئة المواد المخدرة".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.