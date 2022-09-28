محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية، لجلسة ٢٢ أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.