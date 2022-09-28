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مياه الجيزة: انقطاع الخدمة عن 6 مناطق بسبب عطل مفاجئ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق الدقي والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه، الأمر الذي أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها، وجار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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