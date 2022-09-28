يمارس عمله بشكل طبيعي.. صيدليات العزبي ترد على أنباء توقيف مؤسسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت مجموعة صيدليات العزبي، بيانا بشأن أنباء إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد العزبي.

وقالت المجموعة، إن تلك الأنباء غير صحيحة، وما جرى تداوله من معلومات لا تُعد سوى محض "إشاعات كاذبة"، موضحة أن "العزبي" يمارس عمله بشكل يومي.

وأوضحت أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الاعلام بسبب نشر تلك الأخبار المغلوطة دون التحقق من صحتها.

كان الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، علق على أنباء توقيفه من قبل رجال الأمن بتهمة التهرب من تنفيذ أحكام قضائية، قائلًا إنه لم تصدر ضده أي أحكام نهائية،ة وإن المنازعات القضائية التي تعرضت لها شركاته جاءت بسبب إرتباك طبيعى لأعمالها نتيجة ما تمر به الأسواق.

وأضاف العزبي في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الإرتباك الذي حدث بسبب ظروف السوق، نتج عنه منازعات عادية، مشيرا إلى أنه لا توجد أى أحكام واجبة النفاذ بشأنه.

وأكد العزبي، أن هذه المنازعات القضائية جاري تصفيتها ببساطة، مشددا "أنا أول الممتثلين للقانون".