المالية توافق على تثبيت ٣٢٦٩ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

وافقت وزارة المالية على تثبيت عدد ٣٢٦٩ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب الأول أجور بموازنة المجلس، ممن شملتهم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الواردة بتاريخ 28 يونيو 2022.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار السلطة المختصة بشأن تثبيت المذكورين على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار، علما بأن القرار سيتضمن كذلك المتعاقدين البالغ عددهم 576، والذين شملتهم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التثبيت الصادرة بتاريخ 15 أغسطس 2022، وذلك عقب ورود موافقة وزارة المالية اللازمة بشأنهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه قد تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس ووحداتها الفرعية التابعة بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل مع المتعاقدين خلال إتمام إجراءات التعيين، وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم تمهيداً لإدراجها بالقرار.