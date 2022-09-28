أمين "البحوث الإسلامية" يناقش رقمنة وميكنة العمل الإداري بالمجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بحث الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع لجنة رقمنة وميكنة العمل الإداري المخصصة لرقمنة إدارات المجمع، المراحل التي تم الانتهاء منها؛ وذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يتزامن مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وقال عياد إن المجمع حريص على أهمية التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي؛ تنفيذًا لخطة الدولة المصرية في تفعيل التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال رؤية مصر 2030، ويما ينعكس على بناء منظومة إلكترونية متميزة وشاملة للدولة المصرية.

وأكد عياد أهمية الانتهاء من هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن، لضبط وتسهيل وتيسير العمل، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.

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