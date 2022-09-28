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أول تصريح من "العزبي" بعد أنباء توقيفه: الأحكام ليست واجبة النفاذ

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، على أنباء توقيفه من قبل رجال الأمن بتهمة التهرب من تنفيذ أحكام قضائية، قائلًا إنه لم تصدر ضده أي أحكام نهائية،ة وإن المنازعات القضائية التي تعرضت لها شركاته جاءت بسبب إرتباك طبيعى لأعمالها نتيجة ما تمر به الأسواق.

وأضاف العزبي في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الإرتباك الذي حدث بسبب ظروف السوق، نتج عنه منازعات عادية، مشيرا إلى أنه لا توجد أى أحكام واجبة النفاذ بشأنه.

وأكد العزبي، أن هذة المنازعات القضائية جاري تصفيتها ببساطة، مشددا "أنا أول الممتثلين للقانون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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