تضم فنادق.. الجيزة: غلق 8 منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ الإدارة العامة للسياحة بالاشتراك مع حي الهرم وإدارة شرطة المرافق، 8 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص بنطاق حي الهرم (فنادق غير مقيمة سياحيا).

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على كافة المنشآت غير المقيمة سياحيا التي تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص.

وعرضت الإدارة العامة للسياحة، تقريرا على المحافظ، بوجود أنشطة تشمل قاعات أفراح وكافيهات وفنادق شعبية وبنسيونات بالمنشآت المذكورة، حيث وردت شكاوى عديدة من المواطنين بتضررهم من الإزعاج التي تتسبب فيه.

وقام حي الهرم، باستصدار قرارات الغلق للمنشآت وتم التنفيذ، وجاري المتابعة المستمرة لكافة هذه المنشآت.