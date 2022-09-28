أخبار مصر

تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص فى الهرم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارة العامة للسياحة بالاشتراك مع حى الهرم  وإدارة شرطة المرافق 8 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص بنطاق حى الهرم (فنادق غير مقيمة سياحيا).

 

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ  الجيزة، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت غير المقيمة سياحيا، والتى تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص.

 

وقامت الإدارة العامة للسياحة بعرض تقرير على اللواء  المحافظ، بوجود أنشطة تشمل قاعات أفراح وكافيهات وفنادق شعبية وبنسييونات بالمنشآت المذكورة، حيث وردت شكاوى عديدة من المواطنين بتضررهم من الإزعاج الذى تتسبب فيه، وقام حى الهرم باستصدار قرارات الغلق للمنشآت.

 

 حملة في الهرم لغلق منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص

غلق منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص

 

حملة لغلق وتشميع منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص
تشميع منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص

 

 

غلق وتشميع منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص
جانب من الحملة
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا