شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارة العامة للسياحة بالاشتراك مع حى الهرم وإدارة شرطة المرافق 8 قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص بنطاق حى الهرم (فنادق غير مقيمة سياحيا).

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت غير المقيمة سياحيا، والتى تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص.

وقامت الإدارة العامة للسياحة بعرض تقرير على اللواء المحافظ، بوجود أنشطة تشمل قاعات أفراح وكافيهات وفنادق شعبية وبنسييونات بالمنشآت المذكورة، حيث وردت شكاوى عديدة من المواطنين بتضررهم من الإزعاج الذى تتسبب فيه، وقام حى الهرم باستصدار قرارات الغلق للمنشآت.

غلق منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص



تشميع منشآت تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص