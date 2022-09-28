شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد المبنى الإدارى فى أول أيام توليه رئاسة الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتولى الدكتور السيد قنديل برئاسة جامعة حلوان لمدة 4 سنوات، أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بعمل جولة تفقدية على الجهاز الإدارى بالجامعة بمبنى رئاسة الجامعة والمبنى الإدارى، وذلك فى أول أيام توليه رئاسة الجامعة .

وقد احتفى العاملين بقنديل مقدمين له التهاني، متمنين له دوام النجاح والتوفيق، واطمئن الدكتور السيد قنديل على أحوال العاملين ومتابعة المشكلات الخاصة بهم لحلها في أقرب وقت، بجانب التأكيد على عدد من الملفات مثل التحول الرقمي وتعيين المؤقتين، وتقديم الخدمات اللائقة للعاملين وتطوير البنية التحتية من المكاتب والدواليب والتكييفات ، والمكافآت الدورية للعاملين .

وفي نفس السياق، أكد رئيس جامعة حلوان على وضع خطة للتصنيع الذاتي واستغلال موارد الجامعة من ورش ومطابع ومطابخ ودور ضيافة، وعمل حصر للأماكن الغير مستغلة لتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال إعادة الهيكلة.

ويذكر أن الجولة تمت بمرافقة محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و وليد السمان مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، هشام كمال مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، و مديرى العموم خالد الحلواني مدير عام الشئون الإدارية، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، طارق علي مدير إدارة المتابعة، العميد أسامة حامد مدير عام الأمن الجامعي.

وقد شغل الدكتور السيد قنديل منصب رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، بجانب عدد من الوظائف، منها قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة وعميد لكلية الفنون الجميلة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية وأستاذ مساعد ومدرس بقسم الجرافيك ومدرس مساعد بقسم الجرافيك.

ويمتلك الدكتور السيد قنديل خبرات وظيفية عديدة، حيث عمل منسقا لزيارة المراجعين النظراء بكلية الفنون، ورئيس مجلس إدارة وحدة الضمان والجودة بالكلية، ومدير وحدة الضمان، والمدير التنفيذي لمشروع ciqab، ومنسق زيارة المراجعين النظراء بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم للامتحانات ونائب وحدة ضمان الجودة بالكلية.