شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر يضع الورود خلال مراسم جنازة رئيس وزراء اليابان الراحل فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الوفد المصرى برئاسة وزير النقل كامل الوزير رفقة سفير مصر لدى طوكيو محمد أبو بكر الورود خلال مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبى فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شارك ممثلاً عن رئيس الجمهورية، ويرافقه سفير مصر في طوكيو، السفير محمد أبو بكر، في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو آبى"، والتى أقيمت بالعاصمة اليابانية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل الدولة المصرية فى هذا الحدث الكبير.



تأبين رئيس وزراء اليابان

هذا، وقام وزير النقل ومعه السفير المصري بالمشاركة في تأبين رئيس الوزراء الراحل خلال المراسم الجنائزية التي شهدت مشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.على صعيد متصل، وفي أعقاب ختام فعالية الجنازة شهد قصر Akasaka قيام كل من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ومعه أمين عام مجلس الوزراء "هيروكازو كاتسونو" ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" بتحية الوفد المصري، حيث قام الأول بتوجيه الشكر للمشاركة المصرية الرسمية في الجنازة، وكذلك قامت حرم رئيس الوزراء الأسبق "آبى" بتحية الوفد المصري.

وأعرب وزير النقل عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة "آبى" الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين الجانبين.