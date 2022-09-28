شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم طفلك تقدير وإدارة الوقت؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

وفى هذا الانفوجراف نستعرض لكم طرق كيف تعلم طفلك تقدير وإدارة الوقت؟



اخلاقنا الجميله