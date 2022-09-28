مصر أهم الوجهات الاستثمارية فى الشرق الأوسط 2022.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تحولت مصر لأهم الوجهات الاستثمارية فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث وصل حجم الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة يوليو/مارس 2021/2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5%.

كما تعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام، ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي، وفقا لبيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.