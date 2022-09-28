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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أهم الوجهات الاستثمارية فى الشرق الأوسط 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحولت مصر لأهم الوجهات الاستثمارية فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث وصل حجم الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة يوليو/مارس 2021/2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5%.
كما تعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام، ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي، وفقا لبيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
استثمارات العام الحالى موزعة على قطاعات:
• الهيدروجين الأخضر
• الأمونيا الخضراء
• السياحة
• الصناعة
• الخدمات المالية
• التحول الرقمى
4.4 مليار دولار حجم الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)
15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى إطار التحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء أبرزها:
• مع رينيو باور الهندية باستثمارات 8 مليارات دولار
• مع سكاتك النرويجية باستثمارات 5 مليارات دولار
• مع شركتى “زيرو ويست” و”إى دى إف رينيوابلز" باستثمارات 3 مليارات دولار