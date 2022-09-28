شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وأن متوسط المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية تتجاوز الـ 6 أشهر كما تقوم الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتى الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عقود أكبر مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات "الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر"، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث يوجد لدى وزارة التموين مخزون استراتيجى من كافة السلع، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.