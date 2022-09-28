شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان لمتابعة انتظام أعمال وتجهيزات الجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الأول لتوليه رئاسة جامعة حلوان قام الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية لمتابعة تجهيزات الجامعة الأهلية الجديدة ومدى الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وتابع كذلك مدى جاهزية الجامعة فى ظل استعدادات مكثفة للبدء فى ظل جاهزية عدد من البرامج الدراسية.

وأوضح الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الهدف من الزيارة الوقوف على حجم الإنجاز الفعلى على أرض الواقع وتحديد حجم الإنشاءات، وذلك تمهيداً لبدء الدراسة بها في أكتوبر القادم، مشيداً بما توليه وزارة التعليم العالى والقيادة السياسية من دعم ورعاية لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتجهيز الجامعات الأهلية وفق أحدث الجامعات الذكية والتى سوف تكون إضافة هامة للخدمات التعليمية المقدمة.

وتنطلق جامعة حلوان الأهلية فى ظل تجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتم تنفيذ جامعة حلوان الأهلية وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية، مع مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.