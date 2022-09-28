محافظ القاهرة يناقش خطة المشروعات فى قطاع النقل الحضرى المستدام

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وفد بنك التنمية الألمانى بالقاهرة KFW لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتطوير منظومة النقل الحضرى بالقاهرة وتطوير هيئة النقل العام.

وناقش الاجتماع خطة المشروعات الجارية والمستقبلية فى قطاع النقل الحضرى المستدام، وكذلك تحديد الاحتياجات والمشاريع الاستثمارية المحتملة على المستوى الفنى مثل توسيع نطاق الحافلات الكهربائية بمحافظة القاهرة فى ضوء الاهتمام المشترك بالاقتصاد الأخضر والحفاظ على المتغيرات المناخية.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون لتطوير هيئة النقل العام عن طريق ميكنة العمل داخل الهيئة وتطوير جراجات وورش الهيئة لتعظيم إيرادات الهيئة والاستفادة منها، وتطوير البنى التحتية وانشاء محطات للشحن ومحولات كهربائية لخدمة التحول للأتوبيسات الكهربائية، وتطبيق نظم الدفع الإليكترونى عبر كروت الدفع المسبق لتذاكر الركوب.

شهد الاجتماع اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وخليل شعت مدير وحدة تطوير العشوائيات، ود. برند زيجفريد مدير مكتب البنك بالقاهرة، وكريستينا لارمان مدير قسم المناخ وحماية الموارد الطبيعية لمنطقة شمال أفريقيا، وتشارلوت بوشنر مدير البرامج الرئيسية بالبنك.