شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسعار.. ماذا تفعل لو هاجمك كلب؟ "تجنب الجرى ولا تدير ظهرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه فى حال وجدت أن الكلب قد اتخذ وضعية الاستعداد، وبدأ بالفعل فى الهجوم عليك، ففى تلك الحالة لابد أن تتجنب أمرين، هما:

1- لا تجرى، لأن الجرى سيشعل غريزة المطاردة لدى الكلب، وسيكون الألم أكبر.

2- لا تحاول إعطاء ظهرك للكلب، لأن ذلك يثير شراسته بشكل أكبر.

وأوضحت سالى، لليوم السابع، كيفية التعامل إذا تمكن الكلب منك:

1- اضغط على طرف لسانك، فالألم يقلل من إفراز هرمون الخوف، وبالتالى يقلل من شراسة الكلب.

2- ضع بينك وبين الكلب أى حائل، مثل شنطة، كتاب، أى شيء تستطيع الوصول إليه.

3- حاول السيطرة على فم الكلب، بأن تضغط من أسفل إلى أعلى، لتجنب العض.

4- رغم صعوبة ذلك، إلا أنه فى حالة العض لا تقاوم، لأن هذا سيزيد من شراسة وعمق الجروح التى سيسببها لك الكلب.

5- حاول أن تصرخ طالبا للنجدة، حتى تحصل على مساعدة من الآخرين ولكن فى حال بدأ الكلب بمهاجمتك، فمن المهم ألا تصرخ، لأن الكلب سيفسّر هذا على الأرجح باعتباره صوت تحديك له، وسيزيد من شدة هجومه عليك، لأنه أيضًا خائف من عواقب صوتك.

6- لا تحاول ركل الكلب أو ضربه على نحو آخر، فهو أولًا، لن يحس بالألم، لأنه يكثر أثناء الهجوم من إفراز هرمون يسمى "الإندروفين"، ومهمته أن يخدر أحاسيسه الجسدية والعقلية أيضا، وثانيا فهو يفسر هذا على أنك مصدر لخطر أكبر مما كان يعتقد، فتزداد شدة هجومه عليك، ويقول عدد من الخبراء أن ما يوصون به بدلًا من ذلك هو أن يتكور الإنسان، ويلصق ذقنه بصدره، ويبقى بلا حراك.

7- الكلاب تركز فى هجماتها على الوجه والعنق مكان الحنجرة وأعلى الكتفين، قم بحماية هذه الأماكن قدر ما استطعت لذلك بمجرد سقوطك ضم ركبتيك إلى رأسك وغطى أذنيك بيديك، أو بمعنى آخر خذ وضعية الجنين، ولا تصرخ نهائيًا أو تحاول الحركة حتى لا تستفز الكلب بشكل أكبر وتدفعه للهجوم عليك.

8- إذا تيسر الأمر لك، فاستخدم شيئا كالعصا أو لف ساعدك بقماش ثقيل، وادفع بأى منهما بين فكى الكلب إلى أقصى حدّ ممكن، لأن هذا يعطّل انطباقهما.

9- إذا أحكم الكلب عضته على ساعدك مثلًا، فلا جدوى من محاولة المباعدة بين فكيه لأنهما يصبحان فى قوة الفولاذ، قم بدلًا من ذلك بسد منخاريه، فتمنع تنفّسه بأنفه، ويضطر إلى فتح فمه حتى يحصل على الأوكسجين.

10- فى حال هاجم الكلب شخصا آخر، طفلًا مثلًا، فلا تحاول انتزاعه منه، لأن هذا سيزيد شدة الهجوم عليه، وبدلًا من ذلك اقترب بهدوء (وليس باندفاع فجائي) فتلقى بقميص أو جاكيت أو خرقة على رأس الكلب، هذا سيربكه، ولو مؤقتا، وعندها فلا تأخذ الطفل بين ذراعيك، وإنما إجعله خلفك، بحيث تصبح أنت بينه وبين الكلب، وتراجع معه بكل الهدوء الممكن.

يذكر أن العالم يحتفل سنويا فى يوم 28 سبتمبر 2022، باليوم العالمى لداء الكلب منذ عام 2007، أو ما يُعرف بالسعار، لتسليط الضوء على أهمية التثقيف والتوعية للوقاية من داء الكلب.