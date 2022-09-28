أمين "البحوث الإسلامية" يستقبل وفد الهيئة القومية للمخطوطات بكازخستان

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه اليوم نورالدين رئيس الهيئة القومية للمخطوطات والكتب النادرة بجمهورية كازخستان والوفد المرافق له؛ وذلك فى إطار بحث سبل التعاون العلمى المشترك، وخاصة فى مجال تبادل المخطوطات وتحقيقها وتعظيم الاستفادة منها.

فى بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار الدور العالمى للأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وحرصه على التعاون العلمى والثقافى وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية بجمهورية كازخستان.

أضاف عياد أن اللقاء يؤكد عمق العلاقة بين الدولتين، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الحضارة الإسلامية من خلال تسليط الضوء على أعلامها وحفظ تراثهم، وتعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم.

فيما عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف فى العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمى والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطى بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، فى ظل التحديات المعاصرة التى يعيشها العالم أجمع.