شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تفوز بـ 3 كؤوس ببطولة الجمهورية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي، علي كأس المركز الأول في التجديف العمومي والرواد بنهائى بطولة الجمهورية للشركات، حيث فاز الفريق بـ18 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية وكأس المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وحصل فريق هيئة قناة السويس علي المركز الثالث والبنك الأهلي على المركز الرابع وبنك مصر المركز الخامس وبتروجيت السادس.

كما حصل فريق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في مسابقة نهائي بطولة الجمهورية لتجديف الرواد علي 20 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية وكأس المركز الأول، وفريق شركة جنوب القاهرة على المركز الثانى، وهيئة قناة السويس المركز الثالث.

وفاز فريق الكياك بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على المركز الاول وكأس بطولة الجمهورية وحصل الفريق علي 9 ميداليات ذهبية بقيادة المدير الفني الكابتن سامح عبد العزيز محمد والمدربين كل من أحمد محمد مصطفي و محمود مصطفي حسن.