تعزية ودعوة لـcop27.. تفاصيل رسالة السيسي إلى رئيس وزراء اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، اليوم الأربعاء، هيروكازو كاتسونو، أمين عام مجلس الوزراء الياباني؛ حيث تم تسليمه رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وأعرب الوزير عن تعازي القيادة السياسية والشعب المصري في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، مؤكدًا تضامن مصر مع اليابان في إطار ما قدمه رئيس الوزراء الراحل من إسهامات كبيرة كان لها عظيم الأثر في تعميق أوجه العلاقات بين البلدَين.

وأضاف وزير النقل أن "آبى" كان زعيمًا استثنائيًّا لليابان وصديقًا حقيقيًّا وداعمًا لمصر؛ ولذا جاء قرار الرئيس بإطلاق اسمه على أحد المحاور المرورية المهمة بالقاهرة، وعلى إحدى المراحل الخاصة بالجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

وأكد وزير النقل أهمية مشاركة رئيس الوزراء كيشيدا، في أعمال قمة COP27 التي ستستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، معرباً عن تطلع مصر لتعميق مختلف أوجه التعاون مع اليابان، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر بما يتسق مع الروابط القوية التي تجمع بين البلدَين، مؤكداً تقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية للعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتَين على كل المستويات.

وأعرب أمين عام مجلس الوزراء التقدير الكبير لقرار رئيس الجمهورية بتكليف وزير النقل للمشاركة الرسمية في جنازة الدولة التي أُقيمت لرئيس الوزراء الأسبق آبي، مؤكداً شكر الجانب الياباني للفتة الكريمة التي قام بها الرئيس في ما يتعلق بإطلاق اسم "آبي" على المحور المروري وكذا إحدى مراحل الجامعة المصرية- اليابانية، مؤكدًا اهتمام طوكيو بتعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات.