محافظة الجيزة: حملات علي الاستديوهات والمخازن بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمرور علي الاستوديوهات والمخازن، لمتابعة توافر اشتراطات الحماية المدنية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين .

وبحسب بيان، نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملات مكبرة بمتابعة من محمد عبدالحميد رئيس مركز أبو النمرس أسفرت عن غلق وتشميع أستديو أمواج ٢ واستوديو المسلمي بمنطقة شبرامنت لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية ووجود أخشاب ومواد لاصقة ومستلزمات قابلة للاشتعال مما يشكل خطراً على السلامة العامة للمواطنين، خلال حملات تم تنفيذها بالتعاون مع شركة المرافق كما تم مصادرة بعض محتوياته القابلة للإشتعال وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز بإستكمال حملات مراجعة الاستديوهات وقاعات الأفراح والمخازن للتأكد من توافقها مع الاشتراطات العامة للتشغيل والعمل.