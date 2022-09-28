إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون للارتقاء بمنظومة العمل البحثي مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء بحرى أ.د جمال أحمد النشار مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور،

مشيراً إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدراة البحوث الفنية والتطوير للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية، مشيؤا إلى تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق في كافة المجالات العلمية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز آليات العمل البحثي وتطوير أوجه التعاون في العديد من المجالات البحثية والفنية والتدريبية والتطبيقية والتصنيعية والتكنولوجية ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.