حنفي جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأربعاء، روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب بيان، وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بـ روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً على مكانة فلسطين المميزة في قلوب المصريين والعرب جميعاً، مُشدداً على التزام الدولة المصرية والشعب المصري بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفلسطينية مع تقديم كافة أشكال الدعم للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل القيام بدوره كممثل للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على اعتزازه بهذا اللقاء مشيراً إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكداً على فخره بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة في مواجهة الإرهاب، مُشدداً على أنه لولا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب ومُشيداً أيضاً بجهود الدولة المصرية في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي.​