ضبط 4 متهمين في الشرقية بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.