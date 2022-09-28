المشدد 15 سنة لمتهم بـ"خلية دمياط" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بالسجن 15 سنة لمتهم في إعادة محاكمته متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، كما يواجه المتهمون تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.