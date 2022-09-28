سقوط عنصر إجرامي بـ 229 طربة حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (229 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 إسطمبة خشبية – مفرمة – ميزان حساس – مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و600 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.