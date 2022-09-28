ضبط مالك مطبعة بالقاهرة يبيع أغلفة وكتب تعليمية دون تفويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك مطبعة بالقاهرة؛ لقيامه ببيع العديد من الأغلفة والكتب التعليمية دون تفويض.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (مالك مطبعة –كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ببيع وطباعة العديد من الأغلفة والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 35000 غلاف لكتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.