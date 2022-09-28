الداخلية تضبط القائمين على إدارة 4 كيانات تعليمية وهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط القائمين على إدارة الكيانات التعليمية الوهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام عدة أكاديميات تعليمية بالادعاء بحصولها على تراخيص من الجهات المعنية ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية، فضلاً عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمكن تحديد 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة بنطاق محافظتي (القاهرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على تلك الأكاديميات المشار إليها، و بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.