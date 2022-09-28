ضبط تاجر أسلحة بحوزته 3 بنادق آلية و 2 كجم هيدرو في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية شخص؛ لإتجاره في الأسلحة النارية، بحوزتهم 3 بنادق آلية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام تقريباً – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجري حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.