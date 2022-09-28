ضبط مدير مطبعة غير مرخصة في القاهرة لتقليده علامات تجاريه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)؛ لإدارته المطبعة بدون ترخيص، وطباعة كميات كبيرة من الإستيكرات والأغلفة الخارجية لزجاجات عطور ومكملات غذائية "مقلدة" مملوكة للغير.

وبتفتيش المطبعة المشار إليها تم ضبط (13350 إستيكر – 1000 فرخ ورق) مدون عليها علامات تجارية مقلدة .

بمواجهة المتهم اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.