شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية بقطاعات العدل وينهى ندب رئيس إدارة التحفظ على الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب على الحركة القضائية لندب وتجديد ندب القضاة بقطاعات وزارة العدل المختلفة، وذلك خلال العام القضائى الجديد 2022/2023.

وتضمنت الحركة القضائية موافقة المجلس القضاء الأعلى على الندب وتجديد الندب خلال العام القضائى الجديد مع أنهاء ندب القاضي محمد احمد أحد عبد العال الرئيس بمحاكم الاستئناف بإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.