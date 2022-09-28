شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: غلق محطة جمال عبدالناصر الجمعة المقبل تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول الجمعة المقبل، الموافق 30 سبتمبر 2022 على مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل، وذلك للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة.

وأوضح احمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعي فى ذلك اليوم بكامل محطاته من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة منذ بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل ، ماعدا الوقوف بمحطة جمال عبدالناصر فقط لإغلاقها بالكامل فى ذلك اليوم .

وناشد " متحدث المترو " جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .