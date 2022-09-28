شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكبر حملة نظافة لنهر النيل غدا برعاية 4 وزارات.. استعدادا لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة، غدا الخميس، إطلاق اكبر حملة نظافة لنهر النيل، ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل، تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر.

وتبدأ حملة تنظيف نهر النيل بكلمات افتتاحية للجهات الراعية للحملة منهم الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، و البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والامم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج ثم مع بعض الملاحظات للهلال الأحمر حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.