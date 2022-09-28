شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية بالقومى للبحوث يكشف أهم وجبات اللانش بوكس لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المركز القومى للبحوث، اليوم الأربعاء، إصدار نشراته الطبية حول التغذية السليمة لطلاب المدارس، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد المقرر له يوم 1 أكتوبر المقبل، حيث أصدر نشرة طبية للدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى.

وأكد الدكتور حسن حسونة، أن التغذية الصحية السليمة تتوافر فى الوجبة الغذائية التى تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية (وهى الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء) وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة وتكون بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية، وتزداد أهمية التغذية خاصة تلاميذ المدارس الذين يحتاجون وجبات غذائية متوازنة وصغيرة ومتعدة لأن معدتهم صغيرة لكن احتياجاتهم الغذائية كبيرة لسرعة نموهم وعملية التطور التى تحدث لأجسامهم بالإضافة إلى أن التغذية السليمة تدعم قدرة الطلاب على التركيز وزيادة التحصيل الدراسي.

وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه يقوم البروتين الذى يأخذ ضمن الوجبة الغذائية بدور أساسى فى نمو الجسم وبناء العضلات وأنسجة الجسم المختلفة وتعويض التالف منه.

وتابع الدكتور حسن حسونة، أن أهم الأغذية الغنية بالبروتين هى البيض من اهم المصادر البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية، الحليب مصدر جيد للبروتين والكالسيوم اللازم لنمو العظام والأسنان، اللحوم الحمراء والدواجن، الأجبان، الأسماك والبروتين النباتى الذى يتوفر فى البقوليات مثل العدس والفول والحمص، كما أن المواد الكربوهيدراتية تعتبر من أهم وارخص مصادر الطاقة التى يحتاجها طلاب المدارس للقيام بالأنشطة المختلفة ويعطى الجرام الواحد من الكربوهيدرات 4 كالورى، ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات الأرز – المكرونة- القمح والخبز والبسكويت بكافة انواعه والحلويات والعصائر وغيرها.

وأكد أن الدهون تعتبر من العناصر الغذائية المركزة الطاقة حيث يعطى الجرام الواحد من الدهون 9 كالورى وهى ضرورية لإمداد الجسم بالطاقة - مع مراعاة عدم الإفراط فى تناول الدهون حتى لاتؤدى حدوث السمنة. ومن المصادر الحيوانية للدهون السمن، الزبدة، البيض، اللحوم، الحليب ومشتقاته، ومن المصادر النباتية للدهون الزيوت بكافة أنواعها مثل زيت الزيتون الذى يعتبر من افضل أنواعها وزيت الذرة وزيت دوار الشمس.

- الفيتامينات من العناصر الغذائية المهمة لتغذية الطلاب حيث يزداد الاحتياج للفيتامينات التى تذوب فى الماء وخاصة مجموعة فيتامين (ب)وهى ب1، ب2 وفيتامين النياسين، حمض الفوليك، ب6، ب12، ج الذى يساعد على امتصاص الحديد ويدعم جهاز المناعة وكذلك الفيتامينات الذائبة فى الدهون مثل فيتامينات (أ، د.ك. هاء) وتعمل الفيتامينات على تنظيم عمليات التمثيل الحيوى بالجسم

- وتعتبر الأملاح المعدنية من العناصر الغذائية الهامة جدا للجسم خاصة الطلاب حيث تشترك مع الفيتامينات فى تنظيم عمليات التمثيل الحيوى فى الجسم وتدعم جهاز المناعة واهم العناصر المعدنية الحديد الذى يقى الجسم من الإصابة بالأنيميا والكالسيوم اللازم لنمو وصحة العظام والأسنان وعنصر الزنك المهم فى الحفاظ على نمو الجسم وعدم الاصابة بقصر القامة وتدعيم جهاز المناعة.

- وترجع أهمية تناول وجبة الإفطار إلى أنها من أهم الوجبات التى تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة وتساعد على تحصيل وأداء دراسى أعلى وتركيز أفضل وتقلل الشعور بالجوع وتجعل الطالب اكثر انتباها، كما تمنع التعب والصداع وتساعد على ضبط مستوى السكر بالدم وتحافظ على اوزان الطلاب ورشاقتهم.

- من امثلة وجبات الإفطار :تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار أو ساندويتش خبز مع بيضة مسلوقة(تعطى 6جرام بروتين) مع خس، كوب حليب مع حبوب إفطار أو سندوتش فول مدمس بالزيت والليمون وخضروات طازجة مثل الطماطم والخيار.

- أما وجبات اللانش بوكس فيجب على الأم تجهيز اللانش بوكس بأغذية صحية وسهلة التناول مثل ساندويتش خبز به جبن أو لبنة مع قطع خيارصغيرة وثمرة فاكهة مثل الموز أو تفاحة، ويجب على الأم أن تقدم الساندويش للتلميذ بطريقة جذابة ومتنوعة لتجنب الشعور بالملل وتغيير أنواع الخبز كالخبز الأسمر أو التوست أو خبز الفيتو بالجبنة أو اللبنة مع الخيار وتقطع الفاكهة إلى قطع صغيرة بعد تنظيفها وتجفيفها وحفظها فى علبة بلاستيك نظيفة ومنتجات حليب قليلة الدسم مع عدم تناول مياه غازية أو عصائر سكرية وشرب المياه النظيفة.

- كما يجب على الوالدين تعويد الطالب على الحرص على تناول وجبة الغداء الرئيسية فى المنزل وغرس العادات الغذائية السليمة للأبناء فى سن مبكرة لأن هذه العادات سوف تستمر طوال حياته.