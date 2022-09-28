شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 22 شخصا فى تحطم طائرتين للجيش الأوغندى شرقى الكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 22 شخصا مصرعهم في تحطم طائرتين للجيش الأوغندي شرقي الكونغو الديمقراطية، حسبما أفاد موقع العين الإخبارى فى شريط عاجل.

وقال المتحدث باسم جيش الكونغو، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، لم تبلغهم بعد بملابسات الحادث، دون أية تفاصيل أخرى.

وكانت أوغندا قد أرسلت قوات إلى جارتها الكونغو الديمقراطية الواقعة بوسط أفريقيا، للمساعدة في محاربة جماعة متمردة تعرف باسم "القوات الديمقراطية المتحالفة".