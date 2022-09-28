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مصرع 22 شخصا فى تحطم طائرتين للجيش الأوغندى شرقى الكونغو الديمقراطية

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القاهرة - سامية سيد - لقى 22 شخصا مصرعهم في تحطم طائرتين للجيش الأوغندي شرقي الكونغو الديمقراطية، حسبما أفاد موقع العين الإخبارى فى شريط عاجل.

وقال المتحدث باسم جيش الكونغو، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، لم تبلغهم بعد بملابسات الحادث، دون أية تفاصيل أخرى.

وكانت أوغندا قد أرسلت قوات إلى جارتها الكونغو الديمقراطية الواقعة بوسط أفريقيا، للمساعدة في محاربة جماعة متمردة تعرف باسم "القوات الديمقراطية المتحالفة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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