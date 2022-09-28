الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

أ ش أ الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:23 م

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور اليوم الأربعاء .

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