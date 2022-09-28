شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم معرضا لمستلزمات المدارس ومنتجات الشباب بتخفيضات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن إقامة معرض للأدوات المدرسية ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، غداً الخميس، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق مع جمعية زوجات ضباط الشرطة بنادى النيل لضباط الشرطة، والذى يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة، ومتاح للمواطنين من خارج النادى.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 30 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المعرض لن يكون مقتصراً على أعضاء النادى بل سيكون مفتوح أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى أستفادة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.