شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر اليوم السابعغ خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل، إضافة إلى إحياء ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة فى جميع المواد.

رئيس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بما يؤكد إهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي ساهمت في توفير فرص العمل المباشرة.





الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور اليوم الأربعاء .





الحكومة تنفى إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية

كشف للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه





عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة فى جميع المواد.. "التعليم": تدريب 5000 معلم على النظام الجديد وكيفية إعداد مفردات اختبارية وفق الشكل الجديد للاختبارات.. وتعلن توفير نماذج استرشادية للطلاب

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، 2023، حيث أوضح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والعليم، أن الاختبارات تشمل أسئلة اختيار من متعدد، مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشددا على أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وزيرة التضامن: زيادة المعاشات خلال الـ3 سنوات الماضية بنسبة 50%

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى فى إطلاق فعاليات المؤتمر العربى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية".. "أفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050"، الذى يقام تحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية فى مدينة السلام شرم الشيخ بحضوروزير المالية الدكتور محمد معيط، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين وعادل العسومى – رئيس البرلمان العربى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومارسيلو ابى كايتانو- الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، والهيئات الدولية وشركات التكنولوجيا المالية.





الهجرة: توفير عربة إسعاف لاستقبال شاب مصري مصاب بالتيفود قادم من موزمبيق

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وصول الشاب المصري "أحمد حسين عبد الفتاح"، والذي كان يعمل في دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، صباح اليوم الأربعاء على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيروبي إلى مطار القاهرة الدولي، وهو في حالة مستقرة الآن، وكان قد نُقل في وقت سابق منذ ٤ أيام إلى المستشفى المصري القبطي في كينيا لاستكمال علاجه قبيل عودته إلى أرض الوطن.





الكويت تنتخب غداً "مجلس الأمة".. توقعات بنسب تغيير تتخطى 14%.. والحكومة حاربت شراء الأصوات.. الأمين العام للمجلس: الكرة الآن فى ملعب الشعب الكويتى وعليه اختيار نواب الأمة بالشكل الصحيح

تنتخب الكويت غدا الخميس، أعضاء مجلس الأمة الـ50، في انتخابات وصفت بالاستثنائية في توقيتها والظروف المحيطة بها، وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة الكويتية من أجل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثلية داخل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات قادمة.

فى الذكرى الـ52 على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. 15 صورة نادرة توثق جولاته الخارجية والداخلية بمكتبة الإسكندرية.. أبرزها تسليم عقود الأرض للفلاحين.. لقاءاته مع زعماء العالم.. و43 خطابًا بالصوت والصورة.. صور

تحل اليوم الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة، الزعيم الخالد ناصر، إذ توفى فى 28 سبتمبر سنة 1970.

يلا نعيشها.. مواطن ألمانى يقع فى حب مصر ويتعلم العربية ويغنى لها.. صور وفيديو

ليس بالأمر الغريب أن يجرى حب مصر ونيلها ومعالمها وجوها فى دم مواطنين غير مصريين، على مر العصور، حتى يصل إلى المواطن الألمانى أندرياس، حيث تداول رواد السوشيال ميديا أغنية مصور لاندرياس الذى يتحدث فيها عن حبه وعشقه لمصر، بعد أن عاش على أرضها 9 سنوات.

رائف صلاح.. من عامل تشوينات إلى دكتور بكلية التربية جامعة الإسكندرية

روى الدكتور رائف صلاح رحلة كفاحه منذ أن كان طالبا فى المدرسة وحتى وصوله إلى درجة الدكتوراة بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى بداية الأسبوع المقبل ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية.