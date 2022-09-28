شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.