هيئة تمويل العلوم تعلن برامج التعاون العلمى بين مصر وإيطاليا بـ3 ملايين جنيه

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمى بين مصر وإيطاليا بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات البحثية، ودعم النشاطات التعاونية فى مجال البحث العلمى والمشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، فى مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة، وعلوم وهندسة المواد، والعلوم البيئية، وإدارة الموارد المائية والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، والمدن الذكية، وإدارة البيانات الضخمة وتطبيقات التقنيات الجديدة فى مجال التراث الثقافى والطبيعى، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وآخر موعد لتلقى طلبات التقدم الخميس 27 أكتوبر 2022.

وللاطلاع على كافة الشروط، وللتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

الجدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد الذراع الأساسى لتمويل البحث العلمى والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصرى، حيث تقدم تمويلًا للمشروعات التى تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصرى، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها فى المجتمع المصرى، وذلك لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا فى تنمية "الجمهورية الجديدة" من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.