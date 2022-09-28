شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوروبية للمراكز الإسلامية" تشكر الرئيس السيسي لدعمه الفكر الوسطى المستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، رسالة شكر وتقدير من مهاجرى زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير، ورعايته للمؤسسات الدينية الوسطية وخطابها الوسطى المستنير.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن زيان، أعرب عن تقديره لمجهودات وزارة الأوقاف فى خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، والتصدى بحزم وعزم للتيارات المنحرفة التى تعمل على زعزعة استقرار الأوطان، ونشر أفكار التطرف والإرهاب.

وعقدت وزارة الأوقاف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان:"الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه)، يومى السبت والأحد الماضيين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامى، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.