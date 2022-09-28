شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم لنادى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، علي لقاء الفريق الأول لكرة القدم لنادي الإنتاج الحربي وطاقم التدريب والإدارة، وذلك في إطار حرصه علي مؤازرة الفريق قبل بداية مباريات دوري الدرجة الثانية، جاء ذلك باستاد السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء علي دعمه الشخصي لكافة أعضاء الفريق والجهاز الفني، وأنه سوف يتم عقد لقاءات دورية مع الفريق خلال الفترة القادمة، للعمل علي حل جميع المشكلات التي قد تواجه الفريق خلال مشواره بدوري الدرجه الثانية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يعتبر الفريق مثل المصانع التابعة للوزارة، ومن هنا جاء حرصه على عقد هذا اللقاء، مضيفاً أنه سيحرص على متابعة نتائج الفريق أول بأول، مشدداً أنه لابد من تصويب المسار وأن يكون هناك فكر مختلف وإستراتيجية وخطة واضحة يتم وضعها لتحسين النتائج، وأضاف أنه يأمل بنهاية هذا الموسم الوصول إلى الهدف الأساسي وهو صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، مشيراً إلى أنه يجب على اللاعبين والجهاز الفني والإداري أن يضعوا نصب أعينهم رجوع الفريق لسابق عهده حيث كان نادي الإنتاج الحربي من النوادي المنافسة لكبرى الأندية بالدوري الممتاز.

وحث الوزير "محمد صلاح" اللاعبين على أن يقوموا بالاستفادة من طاقة الشباب لديهم لتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على الفريق مع تحليهم بالروح القتالية والإرادة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه أشار الكابتن عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق إلي أن الفريق قد أبرم العديد من الصفقات المميزة، كما خاض الفريق العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية وتم الإطمئنان من خلالها على مستوى كل اللاعبين بهدف الوقوف على التشكيلة الأساسية التي سنخوض بها منافسات دوري المظاليم خلال الفترة القادمة .

وبدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا علي استراتيجية العمل بالوزارة وهي تقديم الدعم لكافة الكيانات التابعة للوصول إلى أفضل النتائج والعمل علي رفعة أسم " الإنتاج الحربي" في كافة المجالات.