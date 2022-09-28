شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر لديها إطارا تشريعيا قويا لتجريم ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة كيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، وأنوش بيزانيان، مدير قطاع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى، والوفد المرافق لهما، واللتان تزوران مصر حالياً، هدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملف تمكين المرأة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بالترحيب بالسيدة كيكو ميوا في مصر، معربة عن بالغ سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي في مجال المرأة، مشيرة إلي أهمية التقارير والدراسات التي يقوم بإصدارها البنك الدولي في الوقوف علي أهم مستجدات وضع المرأة في الدول حول العالم وتبادل الاستفادة بين الدول في هذا المجال.

وأشارت مرسى، إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتحدثت رئيسة المجلس عن جهود مصر في مجال مواجهة أشكال العنف المختلفة الموجه ضد المرأة مثل الزواج المبكر من خلال سن تشريع وعقوبات رادعة لمواجهة المشكلة، واستعرضت جهود مصر من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التى تضم فى عضويتها ممثلين من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.

وأكدت أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

من جانبها أعربت كيكو ميوا عن تقديرها وامتنانها للتعاون القائم بين الجانبين في ملف المرأة، مثمنة جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات، متطلعه إلى مزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.