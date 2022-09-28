شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تنظيم 281 ألف ندوة توعوية بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تنظيم 281 ألفا و89 ندوة لتوعية المواطنين بأبعاد القضية السكانية والمبادرات الصحية الرئاسية، وكذلك التوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على مكاسب التنمية بجميع محافظات الجمهورية، يأتى هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على تنمية الأسرة المصرية والتعامل مع القضايا السكانية المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الندوات استفاد منها 2 مليون و175 ألفا و465 مواطنا، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة للتوعية الصحية المستمرة والمتواصلة للمواطنين وأسرهم من خلال إدارة الإعلام والتربية السكانية، وبما يتفق مع توجه الحكومة الرامي لخفض الزيادة السكانية وتحقيق تنمية الأسرة المصرية.

وأضاف عبد الغفار أن الندوات التوعوية المختلفة، تضمنت 99 ألفا و717 ندوة للتوعية بأبعاد القضية السكانية والنتائج المترتبة على الزيادة السكانية، ودور القادة المجتمعيين فى التعامل مع أشكال الزيادة السكانية، بالإضافة إلى التوعية بالثقافة الإنجابية والسلوكيات الخاصة بها وأساليب تغييرها، مع إلقاء الضوء على أهمية دور الرجل فى القضية السكانية وغيرها من الموضوعات المهمة عن مفهوم الصحة الإنجابية.

وقال عبد الغفار إنه فى إطار اهتمام الدولة بالدور الرئيسى الذى تلعبه المرأة فى تنمية الأسرة وبصفتها شريك محورى فى القضية السكانية، فقد كثفت فرق الإعلام والتربية السكانية بالمحافظات ندوات التوعية التى تستهدف المرأة وصحتها الإنجابية خلال مراحلها العمرية المختلفة، بداية من مخاطر الزواج المبكر وزواج الأقارب والعواقب الصحية المترتبة عليه، مروراً بالمشورة وفحوصات ما قبل الزواج، وصولاً لتعريفها بحقوقها الإنجابية، وأهمية متابعة الحمل من أجل حمل وولادة طبيعية آمنة ولتجنب تعرضها لمخاطر الولادات القيصرية، وكذلك تعريفها بأهمية أستخدام وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لها للحفاظ على رضاعة طبيعية آمنة للأطفال .

وتابع عبد الغفار أن الندوات تضمنت توعية المواطنين بالمبادرات الصحية الرئاسية للاستفادة من خدماتها المجانية، كما تم عقد 23 ألفا و324 ندوة فى مجالات صحية وسكانية مختلفة بقرى المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه تم استهداف نحو 614 ألف مواطن للتوعية بأهمية اللقاحات فى الوقاية من فيروس كورونا.