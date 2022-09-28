شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإزالة مخالفات التعدى على الجراجات ومنع تحويلها لأنشطة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة عدد من مخالفات التعدى على الجراجات ومنع تحويلها لأنشطة تجارية، وذلك خلال لقاءه الدوري مع المواطنين والذي يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعي لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوي التي تواجههم والعمل على حلها.

وشهد لقاء محافظ الجيزة، بحث شكوى مواطن يتضرر من تحويل جراج بالعقار المقيم به بشارع نشأت بحي العمرانية واستغلاله في نشاط كافيه ومقهى، مما يتسبب في إحداث أضرار صحية وبيئية للسكان.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية، بضرورة إزالة الحوائط والأعمال المخالفة واستعادة الجزء المخصص كجراج طبقا للترخيص الصادر له والرسومات الهندسية الخاصة بالعقار.

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية، بالتنبيه على قاطني العقار الكائن بشارع أبو حازم بمنطقة مدكور بغلق النوافذ الموجودة بالمسافة الجانبية والمطلة على العقار الملاصق له لتضرر المواطنين منه ومخالفة الرسومات الهندسية وأحكام القانون.

كما بحث محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين بشارع الشهيد أحمد حمدي الطوابق فيصل بنطاق حي الهرم لتضرره من قيام ملاك محل بيع أدوات كهربائية بشراء الجراج الخاص بالعقار والقيام ببعض المخالفات التنظيمية بالدور الأرضي بالعقار لضمه للنشاط التجارى له.

ووجه محافظ الجيزة، بسرعة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار محل الشكوى على الطبيعة وإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، مشددا على التصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف وإزالتها في المهد وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ، المكتب الهندسي بالمحافظة ببحث أحد الشكاوى المقدمة للمواطنين لتضررهم من شركة شحن بشارع ميدان التعاون بحي الطالبية للتأكد من الموقف التنظيمي للعقار وتوافر اشتراطات الحماية المدنية والتراخيص اللازمة للتشغيل، نظرا لتردد العديد من السيارات الخاصة بشحن وتوريد واستلام البضائع على مدار اليوم، مما يشكل خطرا على السلامة العامة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة لقاءاتهم الدورية مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها؛ مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.

وأشار اللواء أحمد راشد، بأن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على حل شكاوى المواطنين، لافتا بأن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقى البلاغات والشكاوي العاجلة من المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة علي سرعة الأستجابة لشكواهم والعمل علي حلها متمنيآ له دوام التوفيق والسداد.

حضر اللقاء، اللواء علاء بدران السكرتير العام، ورؤساء أحياء العمرانية والهرم والطالبية ومركز ومدينة العياط، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير إدارة خدمة المواطنين.