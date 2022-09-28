استكمال أعمال توسعة شارع المنتزه بمركز البدرشين تمهيدا لتطويره.. صور

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المنتزة بمركز ومدينة البدرشين، تمهيدا لرصفه وتطويره، تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الطرق بالمراكز والمدن ورفع كفاءتها لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جهود التطوير استمرار تحقيق الانضباط بطريق صلاح سالم بمدينة الحوامدية وإزالة للتعديات من الطريق العام ومخالفات المحال والمنشآت التجارية تمهيدا لبدء أعمال الرصف للطريق خلال العام المالي الجاري.